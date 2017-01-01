У Держдумі підтримали перенесення виборів Путіна на день захоплення Криму

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Володимир Путін

Російські парламентарі готують Путіну символічний подарунок

Спікер Держдуми В'ячеслав Володін вважає перспективною ідею проведення виборів президента Росії в 2018 році в третю неділю березня – 18 числа. Ця дата збігається з днем підписання президентом РФ Володимиром Путіним указу про захоплення Криму в 2014 році.

«Це неділя, і це той день, на який може бути призначено голосування відповідно до нашого законодавства. А те, що цей день збігається з чудовим святом, яке ми відзначаємо вже кілька років, – це дуже добре», – сказав він.

Володін також додав, що пакет законопроектів щодо зміни виборчого законодавства, який було внесено сенаторами Андрієм Клішасом і Анатолієм Широковим, вже відправлено для роботи у профільний комітет – з конституційного законодавства і держбудівництва.

Згідно з чинним законодавством РФ, вибори президента призначаються не раніше ніж за 100 днів і не пізніше ніж за 90 днів до дня голосування. Наступні вибори президента Росії намічені на 11 березня 2018 року.

Як відомо, вночі 26 лютого 2014 року «невідомі зелені чоловічки» захопили будівлі парламенту і уряду Автономної Республіки Крим, а на ранок 27 лютого уже всі світові ЗМІ демонстрували кадри, як депутати Верховної Ради АРК під дулами автоматів збираються на позачергове засідання, щоб обрати новим «прем’єром» кримінального авторитета Сергія Аксьонова і оголосити «референдум» про приєднання до Росії. Потім були заяви президента РФ Путіна про «кримську самооборону» і форму, «куплену у воєнторзі», про захист інтересів російськомовних в Україні, які раптом опинились під загрозою. Пізніше був документальний фільм «Крым. Путь на Родину», де розкривались подробиці спецоперації російських військових з окупації півострова. Всі ці інформаційні потуги спирались на 22 лютого 2014 року – дату «повалення в Києві законного президента України Януковича». Стверджувалось, що Росія нічого завчасно не планувала захоплювати і діяла за обставинами, щоб «захистити кримчан від бойовиків «Правого сектора». 18 березня Путін «узаконив» анексію.

Джерело: Интерфакс