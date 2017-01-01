В Держдумі РФ хочуть спростити видачу паспортів мешканцям «ДНР» та «ЛНР»

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Дія запропонованих змін стосуватиметься зокрема мешканців самопроголошених «ДНР» та «ЛНР»

Законопроект спрощує отримання російського громадянства і дозволу на проживання в Росії для «носіїв російської мови»

Партія «Справедлива Росія» внесе до Держдуми законопроект, який спростить отримання російських паспортів для «носіїв російської мови».

Дія запропонованих змін стосуватиметься зокрема мешканців самопроголошених «ДНР» та «ЛНР».

Законопроект спрощує отримання російського громадянства і дозволу на проживання в Росії для «носіїв російської мови» з України та інших країн СНД.

У вівторок, 25 квітня, його внесли у нижню палату парламенту.

Законопроект пропонує зміни до закону «Про правове становище іноземних громадян».

Метою подання законопроекту є спрощення процедури отримання російського паспорта або посвідки на проживання. Із прийняттям змін до закону для цього не доведеться надавати документи, що підтверджують, що іноземець від свого колишнього громадянства відмовився.

Джерело: РБК