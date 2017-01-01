В Держпродспоживслужбі пояснили, як власникам свиноферм убезпечитися від спалаху чуми

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Якщо на подвір’ї захворіла або померла свиня, треба в першу чергу повідомити управління Держпродспоживслужби

Голова Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Володимир Лапа в інтерв’ю «Главкому» розповів, які заходи біобезпеки потрібно впроваджувати, аби уберегти своє господарство від епідемії африканської чуми свиней.

«На великих тваринницьких комплексах бізнес більш-менш розуміє, як це робити. Та є елементарні засоби убезпечення і для простих людей: санпропускники, душові кабінки. Зрозуміло, що у господарствах населення важко досягнути таких технологій, але елементарні засоби треба застосовувати. Коли ви виходите в поле чи в ліс, де можуть бути дикі кабани, то потім можете занести вірус на одязі. Тому перед тим, як зайти до свинарника, треба обов’язково перевдягатися, перевзутися. А харчі, які згодовуються свиням з рештками харчування, повинні проходити температурну обробку – кип’ятіння», - пояснив експерт.

Він зазначив, що ці два основних засоби могли б істотно знизити ризик занесення АЧС в домогосподарства.

Якщо на подвір’ї захворіла або померла свиня, голова Держпродспоживслужби покроково розповів, що має зробити людина у такому випадку.

«Треба повідомити управління Держпродспоживслужби, яке у нас є в кожному районі, усі контакти – на нашому сайті. Далі справа за спеціалістами. В першу чергу вони дивляться на клінічні ознаки. За будь-якої підозри відбирається матеріал, якщо є загибла свиня чи дикий кабан, відправляється на дослідження, і якщо зафіксовано вірус африканської чуми свиней, відбувається утилізація, вилучення і спалення», - розповів фахівець..