У Держрибагентстві кажуть, що риби в Азовському морі більш ніж досить

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У 2015 та 2016 роках промисловий вилов риби в Азовському морі показує зростання

В історії рибного промислу України на Азові, починаючи з 90-х років, ніколи не було 40 промислових видів. Про це повідомили у прес-службі Держрибагентства у відповідь на заяву Асоціації рибалок України про те, що ресурси Азовського моря практично знищено і з 40 промислових видів риб для повноцінного вилову залишилось лише три.

«На початку 2000-х років було 5 основних промислових видів: судак, піленгас, бичок, хамса та тюлька. Основними промисловими видами Азовського моря у 2016 році, як на і на початку 90-х, є три види: бичок, тюлька та хамса», – зазначили у відомстві.

У Держрибагентстві повідомили, що домінування у промислових уловах певного виду риби не є сталим показником, змінюється щорічно і залежить від багатьох факторів: екологічного стану моря, солоності моря, проведення рибовідтворювальних заходів. «У 2007 р. розпочалося осолення води, і у 2016 р. досягло максимальної позначки у 13,6 проміле. Ті види риб, для розмноження яких необхідна висока солоність моря, – камбала, піленгас, – відреагували на це: наприклад, у 2016 році спостерігається поповнення популяції піленгаса (збільшення вилову у 2016 році в 2,8 разу порівняно з 2015-м)», – додали там.

У відомстві також наголосили, що у 2015 та 2016 роках промисловий вилов риби в Азовському морі демонструє зростання. «Згідно з даними Держстату, у 2015 році вилов риби та інших водних біоресурсів в Азовському морі становив 30 161 тонна, або +60,5% до 2014 року (18 тис. 793 тонни). Відповідна інформація підтверджує сталість запасів промислових видів риб у Азовському морі та зростання вилову з окремих видів», – додали у Держрибагентстві.