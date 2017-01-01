В Дніпрі сталася пожежа у торговому центрі
- Сьогодні, 04:22
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Пожежна бригада
Пожежа виникла на кухні кафе у торговому центрі
У Дніпрі на проспекті Дмитра Яворницького рятувальники погасили пожежу в торговому центрі.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Відомо, пожежа виникла на кухні кафе, яка була розташована на нульовому поверсі торгового центру. Вогонь знищив жирові відкладення у вентиляційній трубі на площі 0,5 кв м і пошкодив 1,5 погонних метри електричної проводки.
До ліквідації пожежі залучено 28 осіб особового складу та 8 одиниць пожежно-рятувальної техніки, жертв і постраждалих немає.
Причини займання нарзі встановлюються.
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