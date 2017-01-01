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    В Дніпрі сталася пожежа у торговому центрі

    • Сьогодні, 04:22
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    Пожежна бригада
    Пожежна бригада

    Пожежа виникла на кухні кафе у торговому центрі

    У Дніпрі на проспекті Дмитра Яворницького рятувальники погасили пожежу в торговому центрі.

    Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

    Відомо, пожежа виникла на кухні кафе, яка була розташована на нульовому поверсі торгового центру. Вогонь знищив жирові відкладення у вентиляційній трубі на площі 0,5 кв м і пошкодив 1,5 погонних метри електричної проводки.

    До ліквідації пожежі залучено 28 осіб особового складу та 8 одиниць пожежно-рятувальної техніки, жертв і постраждалих немає.

    Причини займання нарзі встановлюються.

    Нагадаємо, 6 квітня у приватному будинку на Київщині згорів чоловік

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