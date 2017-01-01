В Дніпрі у директора держпідприємства виявили «золоту» раковину та годинник від Путіна



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Іменний годинник від президента РФ

Високопосадовець звинувачується у розкраданні державних коштів

Прокуратура Дніпропетровської області здійснює досудове розслідування відносно директора державного підприємства, який підозрюється у розкраданні бюджетних коштів та невиплаті заробітної плати підлеглим. Про це повідомили у прес-службі обласної прокуратури.

«Правоохоронцями встановлено, що у вересні 2014 року вищевказаний посадовець уклав з товариством з обмеженою відповідальністю договір про надання послуг з капітального ремонту дванадцяти електродвигунів, достовірно знаючи, що вказане підприємство є виробником паперу та картону», - йдеться у повідомленні.

За ремонтні роботи, які товариство з обмеженою відповідальністю так і не проводило, директор підприємства перерахував майже 3 млн грн державних коштів.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що у період з жовтня 2016 по січень 2017 року посадовець не виплачував працівникам заробітну плату, внаслідок чого виникла заборгованість у сумі понад 6,4 млн грн.

Примітно, що під час обшуку за місцем проживання директора держпідприємства правоохоронними органами виявлено та вилучено золотий іменний годинник Президента Російської Федерації та «золоту» раковину.

Наразі посадовцю повідомлено про підозру у скоєнні вказаних злочинів. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

До слова, структури батька секретаря міськради Дніпра отримали понад 466 мільйонів бюджетних коштів на будівництво і ремонт об'єктів міської інфраструктури