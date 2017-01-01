В Дніпрі викрили конвертаційний центр з обігом у 600 млн грн.

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Конфіскована готівка

Через злочинну схему більш ніж 45 приватних підприємств конвертували гроші

Співробітники Служби безпеки України та прокуратури припинили у Дніпрі діяльність конвертаційного центру із загальним обігом у шістсот мільйонів гривень. Про це повідомили в прес-службі СБУ.

Злочинцями було впроваджено схему, за якою більше ніж 45 приватних підприємств з різних регіонів України перераховували безготівкові кошти на рахунки фіктивних підприємств, зареєстрованих на підставних осіб, для конвертації у готівку. Також надавалися послуги з мінімізації обов'язкових платежів до державного бюджету і незаконного формування податкового кредиту.

«Упродовж 2016 року зловмисники перевели у готівку понад 600 мільйонів гривень. Співробітники спецслужби затримали кур'єра «конверту» біля однієї з банківських установ міста із 140 тисячами гривень готівки. Під час обшуків у житлових, офісних приміщеннях та автомобілях ділків правоохоронці вилучили бухгалтерську документацію та печатки фіктивних підприємств, комп’ютерну техніку з доказами проведення нелегальних операцій», - додають в СБУ.

На банківські рахунки, що використовувалися конвертаційним центром, накладено арешт, заблоковано понад 6,2 мільйона гривень. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх причетних до фінансової оборудки, додають у відомстві.

Як повідомляв «Главком», дев’ятого лютого у Дніпрі правоохоронці затримали прокурора, який вимагав 1,6 тисячі доларів США від місцевого мешканця, підозрюваного у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень.