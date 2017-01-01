В «ДНР» назвали ще одну версію загибелі терориста Гіві

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У «ДНР» в якості версії загибелі Гіві розглядають підрив вибухового пристрою

У так званій «Донецькій народній республіці» назвали ще одну версію загибелі бойовиків Гіві (Михайло Толстих).

Про це повідомляє сепаратистське видання «Донецьке агентство новин» з посиланням на «оперативне командування «ДНР».

Зазначається, що в ДНР в якості версії загибелі Гіві розглядають підрив вибухового пристрою.

«Слідчими органами в даний час розглядається дві версії теракту. Перша - це застосування РПО-З «Джміль» і друга - підрив вибухового пристрою», - йдеться в повідомленні.

Крім того, в «ДНР» заявили, що їм вдалося довести причетність до вбивства Гіві ряду осіб, а також їх «взаємодію з українськими спецслужбами».

«Ми не розкриваємо їх імена в інтересах слідства і впевнені, що ті, хто планував це вбивство, ще пошкодують про це», - заявили виданню представники бойовиків.

Нагадаємо, сьогодні Гіві поховали по сусідству з Моторолою.

Як відомо,в «ДНР» заявили, що 8 лютого в Донецьку було вбито терориста Гіві. У Службі безпеки України поки що не підтверджують і не спростовують звістку про смерть Гіві, інформація перевіряється.

У так званих правоохоронних органах «ДНР» не виключають, що вбивство Гіві було організовано Києвом. Пізніше відповідальність за ліквідацію терориста взяли на себе його підлеглі.

Сьогодні терориста Гіві поховали.

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