В «ДНР» оголосили часткову мобілізацію
- Сьогодні, 10:34
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По домівках окупованої Донеччини розносять повістки з вимогою прибути на збори 15-20 лютого
Бойовики в Донецьку відчувають велику нестачу людей серед особового складу. Для цього була оголошена часткова мобілізація. Про це повідомляє УНН з посиланням на власні джерела.
«... В Донецьку збирали представників жеків і військкоматів, поставлено завдання розносити повістки, оголошена часткова мобілізація в так званій ДНР тих, хто вже воював і звільнився з якоїсь причини. Сказали всім прибути до місця, вказаного у повістці до 15-20 лютого», - пише ЗМІ.
Також підтверджується інформація, що наразі жоден лікар не має право залишати Донецьк без дозволу керівництва бойовиків.
Як повідомлялося, на територіях, підконтрольних російсько-окупаційним військам («ДНР»), ростуть панічні настрої серед населення через подальше загострення ситуації на лінії розмежування.
Нагадаємо, військові мають докази, що росіяни гатять по Авдіївці із забороненої зброї.
Крім того, у Німеччині не сумніваються, що саме Кремль відповідальний за ситуацію на Донбасі.
Також вчора в ОБСЄ заявили, що вже побачили на окупованому Донбасі російських військових.