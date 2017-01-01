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    В «ДНР» оголосили часткову мобілізацію

    • Сьогодні, 10:34
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    По домівках окупованої Донеччини розносять повістки з вимогою прибути на збори 15-20 лютого

    Бойовики в Донецьку відчувають велику нестачу людей серед особового складу. Для цього була оголошена часткова мобілізація. Про це повідомляє УНН з посиланням на власні джерела.

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    «... В Донецьку збирали представників жеків і військкоматів, поставлено завдання розносити повістки, оголошена часткова мобілізація в так званій ДНР тих, хто вже воював і звільнився з якоїсь причини. Сказали всім прибути до місця, вказаного у повістці до 15-20 лютого», - пише ЗМІ.

    Також підтверджується інформація, що наразі жоден лікар не має право залишати Донецьк без дозволу керівництва бойовиків.

    Як повідомлялося, на територіях, підконтрольних російсько-окупаційним військам («ДНР»), ростуть панічні настрої серед населення через подальше загострення ситуації на лінії розмежування. 

    Нагадаємо, військові мають докази, що росіяни гатять по Авдіївці із забороненої зброї.

    Крім того, у Німеччині не сумніваються, що саме Кремль відповідальний за ситуацію на Донбасі.

    Також вчора в ОБСЄ заявили, що вже побачили на окупованому Донбасі російських військових.

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