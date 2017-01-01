В «ДНР» розповіли про «зв’язки» українських військових з радикальними ісламістами

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Фото thewhatandthewhy.com Едуард Басурін

Кремлівські пропагандисти нафантазували тісну «співпрацю» українських військових з ІДІЛ

Представник терористів «ДНР» Едуард Басурін заявив в інтерв'ю російському виданню «Известия», що в районі Маріуполя Збройні Сили України створюють батальйон ісламістів.

«На півдні республіки, в районі Маріуполя, вони створюють цілий батальйон, який курирує офіцер нацгвардію України. За нашими даними, там знаходиться близько 500 ваххабітів. Більшість - з чеченських банд, які воювали ще при Дудаєва. Є представники з Середньої Азії, Близького Сходу і кримські татари», - розповів він.

Ба більше – Басурин не виключив, що іділівці після того, як набралися досвіду на Донбасі, далі відправляються до Сирії. «Не можна точно стверджувати, що саме ІГІЛ контролює дану базу, тому що якщо це національна гвардія, а вони увійшли до складу МВС України, - це офіційна частина ЗСУ. Ще в 2015 році в Україні був прийнятий закон, за яким будь-який іноземний громадянин може служити в українських Збройних силах. Як варіант - це саме «обкатка» людей, яких потім будуть відправляти до Сирії», - сказав він та ще «згадав» – «відомо, що терористи ІГІЛ з Сирії та Іраку ще в 2014 році приїжджали лікуватися в Україну».

Крім того, Басурін заявив, шо Україна «продавала у великій кількості зброю бойовикам ІДІЛ, свідоцтва про що намагається знищити шляхом підриву складів з боєприпасами в Балаклії».

«Ісламістські найманці знаходяться тут, Україна приймає їх до себе на службу. Це означає взаємодію з терористичними організаціями з Близького Сходу. Україна їх визнає і підтримує з ними співпрацю», - сказав терорист.

Як повідомлялось, серед бойовиків ходять чутки, що Збройні сили України до кінця року візьмуть під контроль окуповані райони Донбасу.