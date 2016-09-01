В «ДНР» та «ЛНР» заговорило «Українське радіо»

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Мікрофон на радіо

Крім того, сигнал «добиває» навіть до прикордонних областей РФ

2 квітня з міста Часів Яр розпочалося мовлення на частоті 873 кГц Першого каналу «Українського радіо» (НСТУ) на окуповані території Донецької і Луганської областей. Про це повідомляє прес-служба Донецької облдержадміністрації.

Голова Донецької ОДА Павло Жебрівський запевнив, що сигнал Українського радіо буде охоплювати Донецьку, Луганську області, разом з окупованими територіями, а також Запорізьку, Дніпропетровську, Харківську області, і, крім того, прикордонні території Російської Федерації, які межують з Донбасом.

Голова Національної ради Юрій Артеменко підкреслив, що у співпраці з Міністерством інформаційної політики регулятор надав НСТУ дозвіл на тимчасове мовлення на частоті 873 кГц ще 12 січня. За його словами, цей проект є початком реалізації проекту щодо спрямованого мовлення на окуповані території Донецької і Луганської областей.

Дмитро Золотухін розповів, що мовлення здійснюється з передавача NAUTEL XL-60, який був наданий Міністерству інформаційної політики компанією BBG в якості технічної допомоги. На разі оператором комунікацій виступає концерн РРТ.

За словами в.о. генерального директора концерну РРТ Олександра Богданова, в даний момент передавач працює з потужністю 12 кВт. Протягом найближчого часу потужність мовлення буде збільшена до 25 кВт.

Член Національної ради Сергій Костинський заявив, що сигнал «Українського радіо» з Часового Яру охопить сукупно до 12,7 млн людей, як громадян України, так і громадян країни-агресора.

Як повідомлялося, у найближчі 6-8 років кількість книжок українською мовою на ринку може сягнути до 90%, вважає віце-прем’єр-міністр України В’ячеслав Кириленко.