В «ДНР» відмовились від обміну полоненими за пропозиціями Савченко

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Ватажок «ДНР» Олександр Захарченко

«ДНР» домагається повернення 527 осіб в обмін на 42 громадян України

В «ДНР» заявили, що проти обміну полоненими за тими параметрами, які пропонує народний депутат Надія Савченко. Про це заявила «уповноважений з прав людини в «ДНР» Дар'я Морозова, повідомляє «Інтерфакс».

«Ми ведемо переговори з однозначної позиції про обмін всіх підтверджених осіб за прізвищами на всіх. Йдеться навіть не про обмін за прізвищами, а просто про якесь рішення української влади повернути лише половину утримуваних осіб, що є неприйнятним», - сказала Морозова.

За її словами, «ДНР» домагається повернення 527 осіб в обмін на 42 громадян України. Морозова наголосила, що пропозиції щодо обміну від Савченко є неприйнятними. Морозова додала, що питання обміну полонених, як і раніше, буде порушуватися на зустрічі гуманітарної підгрупи в Мінську.

Як повідомлялось, народний депутат Надія Савченко у себе на сторінці у Facebook опублікувала списки полонених українців, яких утримують на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.