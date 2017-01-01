В «ДНР» відсвяткували «день республіки»: бойовиків розважали «зірки музіндустрії РФ»

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Сцена на стадіоні в Донецьку

Кульмінацією святкування у Донецьку стало вогняне шоу

У четвер, 11 травня, самопроголошена «ДНР» святкувала «день республіки» з нагоди третьої річниці з дня так званого референдуму.

Кульмінацією святкування у Донецьку стало вогняне шоу. «Більше 50 залпів різного розміру і форми створили яскраву і різнобарвну картину над стадіоном республіканського спортивного комплексу «Олімпійський». Дійство тривало близько 10 хвилин і викликало бурхливі емоції глядачів», - пише сепаратистський сайт ДАН.

Салюту передувало не менш масштабне музичне шоу. На головній сцені свята виступили «зірки музіндустрії Росії». Відкрили концерт Олексій Піддубний (Джанго) і Олександр Маршал. Пісня останнього «На безіменній висоті» підняла на ноги весь стадіон. Своєю творчістю «ДНР» порадували і учасники групи «Русский размер».

Колишня солістка групи «Міраж» Маргарита Суханкіна співала про любов. Співачка виконала пісні «Музика нас связала», «Я больше не прошу», «Наступает ночь». Завершив виступи росіян Олександр Буйнов, який виконав не тільки свої композиції, а й пісні ансамблю «Веселые ребята», у складі якого він виступав.

Видання сепаратистів повідомляє, що всього на стадіоні були присутні понад 20 тисяч осіб. Серед них – ватажок бойовиків «ДНР» Олександр Захарченко, «голова народної ради ДНР» Денис Пушилін та інші.