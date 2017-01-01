У «ДНР» звинуватили «українських диверсантів» у вбивстві Гіві

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Терорист Михайло Толстих (Гіві)

«Правоохоронці ДНР» заявили, що «по гарячих слідах» вийшли на ймовірних виконавців убивства терориста Гіві

У так званих правоохоронних органах самопроголошеної терористичної організації «ДНР» не виключають, що вбивство бойовика Гіві було організовано Києвом.

«У кабінеті Толстих у Донецьку прогримів вибух і почалася пожежа. Гіві в цей момент був на робочому місці», – повідомило «Интерфаксу» джерело в «правоохоронних органах ДНР».

На його думку, теракт міг бути організований Києвом у зв'язку з «активною участю Толстих в обороні Донецька під час останнього загострення ситуації».

«Він останніми днями разом зі своїм батальйоном обороняв Донецьк, беручи участь у боєзіткненнях на авдіївському напрямку», – сказало джерело.

За даними «міністерства оборони ДНР», убивство Гіві – «це продовження терористичної війни, розпочатої українськими силовиками проти жителів Донбасу».

У «прокуратурі ДНР», у свою чергу, заявили, що теракт, що забрав життя Толстих, було організовано українською диверсійно-розвідувальною групою.

«Цей теракт і вбивство Арсенія Павлова (Мотороли), яке сталося раніше, – ланки одного ланцюга. За терактами стоять українські спецслужби, які докладають зусиль із дестабілізації обстановки в республіці. Безпосередніми виконавцями є диверсійно-розвідувальні групи», – сказав «Интерфаксу» представник «прокуратури ДНР».

За його словами, «правоохоронці ДНР» «по гарячих слідах» вийшли на ймовірних виконавців.

Нагадаємо, в «ДНР» заявили, що сьогодні вранці в Донецьку було вбито терориста Гіві. У Службі безпеки України поки що не підтверджують і не спростовують інформацію щодо смерті Гіві, інформація перевіряється.