В Донецьк прибула група озброєних до зубів чеченців
- Сьогодні, 09:39
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Прибулі бойовики розселені в будинках, залишених жителями Донецька
В Петровський район Донецька для посилення підрозділів бойовиків, що займають позиції поблизу мікрорайону Трудовська і Олександрівка, прибули бойовики неслов'янської зовнішності (попередньо - чеченці). Про це повідомляє група «Інформаційний спротив».
За даними «ІС», чеченці збройні піхотним озброєнням (крім автоматів АК, відзначається наявність кулеметів ДШК, снайперських гвинтівок СВД, гранатометів).
«Прибулі найманці розселені в будинках, залишених жителями», - повідомляє «Інформаційний спротив».