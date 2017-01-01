  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    В Донецьк прибула група озброєних до зубів чеченців

    • Сьогодні, 09:39
    • Розсилка

    Прибулі бойовики розселені в будинках, залишених жителями Донецька

    В Петровський район Донецька для посилення підрозділів бойовиків, що займають позиції поблизу мікрорайону Трудовська і Олександрівка, прибули бойовики неслов'янської зовнішності (попередньо - чеченці). Про це повідомляє група «Інформаційний спротив».

    За даними «ІС», чеченці збройні піхотним озброєнням (крім автоматів АК, відзначається наявність кулеметів ДШК, снайперських гвинтівок СВД, гранатометів).

    «Прибулі найманці розселені в будинках, залишених жителями», - повідомляє «Інформаційний спротив».

    Читайте також
    бойовики на Донбасі ДНР
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ