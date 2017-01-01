У Донецькій області під час стрілянини біля магазину загинув військовий

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У поліції кажуть, що військовий загинув через п'яну бійку

У смт Донське Волноваського району Донецької області біля продуктового магазину сталася стрілянина між військовими та цивільними жителями.

Про це повідомляють у Міноборони.

Інцидент стався 1 січня близько 24:00. Під час суперечки між групою військовослужбовців та цивільних осіб через постріли з вогнепальної зброї загинув військовослужбовець ЗСУ за контрактом. Крім того, було поранено місцевого жителя.

«Міністерство оборони України готове надати всебічну підтримку з метою об’єктивного та неупередженого проведення слідства», – йдеться в повідомленні.

Попередньо встановлено, що бійка між військовими та місцевими жителями сталася через алкогольне сп'яніння, через що загинув контрактник ЗСУ. Про це повідомляють у Нацполіції.

Наразі всіх учасників конфлікту встановлено. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Поліцейські встановлюють обставини пригоди. Досудове розслідування ведеться спільно з Військовою службою правопорядку.