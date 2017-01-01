У Донецькій області під час стрілянини біля магазину загинув військовий
- Вчора, 12:14
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У поліції кажуть, що військовий загинув через п'яну бійку
У смт Донське Волноваського району Донецької області біля продуктового магазину сталася стрілянина між військовими та цивільними жителями.
Про це повідомляють у Міноборони.
Інцидент стався 1 січня близько 24:00. Під час суперечки між групою військовослужбовців та цивільних осіб через постріли з вогнепальної зброї загинув військовослужбовець ЗСУ за контрактом. Крім того, було поранено місцевого жителя.
«Міністерство оборони України готове надати всебічну підтримку з метою об’єктивного та неупередженого проведення слідства», – йдеться в повідомленні.
Наразі всіх учасників конфлікту встановлено. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Поліцейські встановлюють обставини пригоди. Досудове розслідування ведеться спільно з Військовою службою правопорядку.