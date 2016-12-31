В Донецькій області відновили два раніше зруйнованих моста
- 31 Грудня, 2016, 22:20
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Розсилка
Фото: Facebook Павла Жебрівського
Відбудова обійшлася державі у понад 77 млн гривеньПрезидент Петро Порошенко під час робочої поїздки до Донецької області взяв участь у церемонії відкриття відбудованих мостів через річки Казенний Торець та Сіверський Донець. Про це повідомили в прес-службі глави держави.
«Простим і зрозумілим проявом відновлення країни є відкриття двох відбудованих мостів через дві річки Донбасу – Сіверський Донець та Казенний Торець. Третій, телевізійний міст, дозволить нам зараз приєднатися до цієї урочистої церемонії. Ця подія – добрий знак для всієї України, і для регіону – особливо», - сказав Порошенко.
Відновлення мосту через річку Сіверський Донець поблизу села Закітне було розпочато 26 вересня 2016 року. З Державного фонду регіонального розвитку на відповідні роботи було спрямовано 36 млн грн., з обласного бюджету – 4 млн грн.
Договір на виконання робіт із будівництва мосту через річку Казенний Торець поблизу села Семенівка було укладено 12 вересня 2016 року. Міст було зруйновано внаслідок вибуху та руйнування прогонових будов і опор, що унеможливило рух транспортних засобів і пішоходів. Впродовж останніх двох років проїзд автотранспорту з обмеженням руху транспортних засобів загальною вагою до 10 тонн здійснювався понтонним мостом. Повідомляється, що будівельні роботи фінансувались за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку, з якого було виділено 33,5 млн грн та коштів з обласного бюджету – 3,7 млн грн, передає видання «Тиждень».
Нагадаємо, влітку Порошенко підписав Закон України «Про внесення зміни до 4 підпункту 24 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України», який дозволив спрямувати додатково понад 3 млрд гривень на відновлення Донбасу.