В Донецьку бойовики провели репетицію «параду перемоги»
- Сьогодні, 03:24
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Репетиція відбувалася на об’їзній трасі
Бойовики провели репетицію «параду перемоги» із важкою технікою часів Другої світової війни.
Відповідне відео опублікували на YouTube-каналі бойовиків.
У репетиції крім незначної кількості техніки часів Другої світової війни, також взяли участь танки, бронетранспортери (БТР), бойові машини піхоти (БМП), самохідні артилерійські установки (САУ), та реактивні системи залпового вогню (РСЗВ).
На техніці можна побачити написи фарбою «За перемогу».
Репетиція відбувалася на об’їзній трасі, судячи із відео.
Раніше повідомлялося, що заступник голови Спеціальної моніторингової комісії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг вважає присутність військової техніки у «ЛНР» 9 травня порушенням Мінських угод.