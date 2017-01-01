У Донецьку бойовики захопили офіс «Укртелекому»: зв'язок із Донбасом відрізано

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Припинено надання послуг телефонного зв’язку та доступу до мережі інтернет для майже 200 тисяч осіб

ПАТ «Укртелеком» повідомляє про вимушене припинення з 1 березня 2017 року надання послуг на непідконтрольній частині Донецької області через втручання невстановлених осіб у роботу мережі та захоплення офісу озброєними особами. Про це йдеться у повідомленні прес-служби «Укртелекому».

«Оператор втратив технічну можливість централізовано керувати обладнанням на непідконтрольній території Донецької області і, відповідно, локальний фрагмент мережі оперативно відключено від загальнонаціональної мережі. Припинено надання послуг телефонного зв’язку та доступу до мережі інтернет для майже 200 тисяч осіб», – інформують в «Укртелекомі».

«Укртелеком» повідомляє про ситуацію НКРЗІ, відповідним правоохоронним органам та іншим операторам зв’язку.

Як повідомлялося, ватажок самопроголошеної «ДНР» Олександр Захарченко заявив, що близько 40 підприємств української юрисдикції перейшло під «зовнішнє управління» в «республіці».

27 лютого ватажки «ДНР» і «ЛНР» Олександр Захарченко та Ігор Плотницький заявили, що так звані республіки введуть зовнішнє управління на підприємствах української юрисдикції і перестануть постачати до України вугілля, якщо Київ не припинить транспортну блокаду Донбасу до початку березня. Вони заявили, що будуть «перебудовувати всі виробничі процеси і орієнтувати їх на ринок Росії та інших країн».

Співробітники Служби безпеки України перехопили розмови ватажка т.зв. ДНР Захарченка з начальником управління внутрішньої та зовнішньої політики адміністрації Трапезніковим, які доводять справжні наміри терористів щодо використання торговельної блокади ОРДЛО.

Сергій Тарута пояснив, що таке націоналізація в розумінні бойовиків.