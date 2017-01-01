В Донецьку «вчені» складають «словник донецького діалекту»

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У сепаратистів запустили проект «Донецький регіолект»

В донецькому навчальному закладі, який називає себе «Донецький національний університет», розпочалося «наукове вивчення донецької мови і її витоків». Про це повідомляють сайти сепаратистів. Результатом стане створення словника і методичних посібників. Про це сьогодні журналістам повідомив доктор філологічних наук, професор, завкафедрою російської мови ДонНУ, виконавець проекту В'ячеслав Теркулов.

«Сьогодні ми починаємо розробку довгострокової теми «Донецький регіолект». В рамках роботи ми плануємо зібрати корпус російських текстів для наукових досліджень, потім проведемо етимологічний, лексичний і граматичний аналіз зібраного матеріалу», - зазначив він.

За його словами, завдання зі збору об'єктів для досліджень покладається в основному на студентів. Вони спілкуватимуться з людьми різних вікових категорій до 20 років, 20-40, 40-60 років і старше. Теркулов зазначив, що це необхідно «для порівняння динаміки розвитку донбаського говірки».

«Потім ми хочемо скласти словник донецького регіолекта. Не секрет, що у нас є величезна кількість слів, які незрозумілі жителям інших територій, зокрема «тремпель», «тормозок». Нас також цікавлять неофіційні міські найменування, наприклад, Щетиніна - Щітка, Південний вокзал - Яма», - підкреслив професор.

Нагадаємо, що після початку бойових дій на Донбасі Донецький національний університет ім. В. Стуса переїхав до Вінниці.