В ДТЕК розповіли, що відбувається з їхніми підприємствами у зоні АТО, які «націоналізували» бойовики

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У Ахметова розказали, чому не здійснювали спроб зв’язатися з адміністрацією президента РФ або його радником Владиславом Сурковим, аби запобігти «націоналізації»

У зоні проведення АТО мережа «націоналізованих» бойовиками підприємств, що належать ДТЕК, нині працює. Про це розповів генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко в інтерв'ю «Економічній правді».

«Зуївська ТЕС працює і буде працювати, тому що вона в балансі енергосистеми», - зазначив він.

Відповідаючи на запитання про те, звідки ця ТЕС бере вугілля, Тимченко сказав: «з шахти «Білоріченська», також марка «Г» може постачатися з Росії. У АТО величезна проблема з вугільним ресурсом. На цей рік у нас був план видобутку 12 млн т антрациту. Споживання Старобешівської станції (належить «Донбасенерго» і знаходиться в зоні АТО) - десь 2 млн т. Відповідно, вивільняється 10 млн т».

«У Росії внутрішній обсяг видобутку антрациту 12 млн т, а споживання забезпечує тільки одна «Новочеркаська» ТЕС (вона споживає десь 3,2 млн т за рік), плюс промисловість - ще десь близько 400 тис. т на рік. Таким чином, виходить, що Росія експортує близько 9 млн т, і при цьому зараз їй на голову падає наших 10 млн т», - додав він.

Тимченко також додав, що ДТЕК не здійснював спроб зв’язатися з адміністрацією президента РФ або його радником Владиславом Сурковим, аби запобігти «націоналізації». «Повинен був бути якийсь загальновизнаний формат. Загальновизнаний - це тристороння розмова. А якщо ти починаєш двосторонню, то, як правило, результатів немає. Той реальний результат, який був би досягнутий (поставки води в регіоні, оплата електроенергії), був в рамках економічної підгрупи».

Як повідомлялось, також Тимченко розповів, що ДТЕК збільшив свій пакет в «Нафтогазвидобуванні» до 75%, придбавши 15% акцій у народного депутата Нестора Шуфрича.