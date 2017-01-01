В Естонії стартували масштабні кібернавчання НАТО

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Навчання НАТО з кібербезпеки

Під час навчань змоделюють понад 2,5 тис. кібератак

Цього тижня НАТО проводить в Естонії навчання кіберцентру НАТО під назвою Locked Shields 2017 року, які є найбільшими та найновішими навчаннями з кібероборони у світі.

Про це повідомляється на офіційному сайті НАТО.

Зазначається, що у навчаннях бере участь близько 800 учасників з 25 країн.

Серед учасників є експерти з питань безпеки, які захищають національні ІТ-системи, співробітники політичних і юридичних радників союзників і партнерів НАТО.

Під час навчань фахівці повинні будуть захищати свої послуги і мережі військово-повітряної бази від вигаданої країни, від кібератак на безпілотні літальні апарати, командні та контрольні системи військових та інших об'єктів інфраструктури.

Під час навчань змоделюють понад 2,5 тис. кібератак.

Як відомо, 25 квітня у країнах Балтії відбулись навчання НАТО.

Учасники навчань відпрацьовували перехоплення літаків, дозаправлення в повітрі, пошуково-рятувальні операції, а також практику диверсій, підходи до різних балтійських аеродромів.

Крім того, задіяна авіація також тренувала процедуру перехоплення COMLOSS – це сценарій, за яким цивільний літак втрачає контакт з наземними диспетчерами і потрібна його ідентифікація в повітрі літаками місії НАТО.