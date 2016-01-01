В Естонії створили комісію з визначення збитків від «радянської окупації»

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Естонська держава не має наміру подавати вимоги про відшкодування збитків від окупації Росії

Міністр юстиції Естонії Урмас Рейнсалу створив комісію з розробки рекомендацій щодо оцінки збитків від «радянської окупації».

Про це повідомляє ERR.

За словами голови комісії Тоомаса Хійо, важливо з'ясувати, яку методику для оцінки втрат від окупації використовують інші країни.

«Багато держав підраховували збитки від окупації, і це робили не тільки країни, а й малі народи, якщо подумати про всі вимоги корінних народів до колишніх імперій. У цьому сенсі, світовий досвід є», — сказав він.

Згідно з повідомленням, у жовтні 201 року Урмас Рейнсалу разом зі своїми колегами з Латвії і Литви підписав меморандум про співпрацю, довгостроковою метою якого є розробка єдиного позову до Росії про відшкодування збитків.

Однак міністр закордонних справ Свен Міксер позов до Росії не вважає за потрібне.

«Естонська держава не має наміру подавати вимоги про відшкодування збитків від окупації Росії. Швидше за все, ініціатива і надалі розглядатиметься лише від міністра юстиції. Так що я вважаю, що позиція уряду в цілому, така ж, як і рік тому» , — прокоментував Міксер.