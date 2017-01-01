В Естонії військові НАТО відпрацьовують захист від Росії

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УУ навчаннях, які закінчаться у п’ятницю, візьмуть участь 1100 естонських і американських військових

Сили оборони Естонії розпочали спільні з американцями військові навчання Kuldlabidakene-2017.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони Естонії.

«Наше мета - дати призовникам і союзникам по НАТО досвід зі створення оборонних позицій, їх захисту і атакуючих дій. На настільки ретельно підготовлених оборонних позиціях наші призовники тренуються нечасто і ці заняття дадуть їм дуже хороший досвід того, як вести бій в окопах», - сказав командир естонської роти, молодший лейтенант Крістьян Муулі.

Всього у навчаннях, які закінчаться у п’ятницю, візьмуть участь 1100 естонських і американських військових.

Навчання також включатимуть завдання в повітрі. Зокрема, два американських вертольоти UH-60 Black Hawk симулюватимуть авіаудари.

Також вертольоти допоможуть відпрацьовувати евакуацію з поля бою.