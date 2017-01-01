У «Forbes Україна» заявили про припинення співпраці з холдингом Курченка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Головний редактор та частина команди «Forbes Україна» припинили співпрацю з «Українським Медіа Холдингом», ідеться у повідомленні

Головред та частина команди «Forbes Україна» припиняють співпрацю з «Українським Медіа Холдингом» через економічну кризу та судове протистояння з ліцензіаром.

Про це повідомляється на сторінці Forbes у соціальній мережі Facebook.

«Головний редактор та частина команди «Forbes Україна» припинили співпрацю з «Українським Медіа Холдингом». Ми вдячні видавничому дому «УМХ» за можливість створювати найкращий діловий журнал у країні. Однак події останнього часу, в тому числі економічна криза та судове протистояння з ліцензіаром, обмежують можливості для нашого професійного росту та розвитку проекту», – йдеться у повідомленні.

Редакційна команда тепер планує почати власний журналістський проект.

Зауважимо, що власником «Українського Медіа Холдингуу» є скандально відомий підприємець Сергій Курченко, який зараз живе у Москві.

Як відомо, Курченка підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, його оголошено у розшук.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України перехопила чергову розмову ватажка «ДНР» Захарченка з громадянином РФ, в якій обговорюється подальша доля «націоналізованих» терористами українських підприємств. Розмова доводить, що більшість найпривабливіших українських економічних активів на тимчасово окупованій території Донеччини російські куратори планують передати структурам олігарха Сергія Курченка, який втік до Росії.