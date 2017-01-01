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    В гаражі у миколаївського комуніста силовики знайшли потужний арсенал зброї

    • Сьогодні, 10:45
    • Розсилка
    Фото: СБУ
    Фото: СБУ

    За інформацією спецслужби арсенал зброї міг бути використаний для скоєння диверсій для дестабілізації ситуації в регіоні під час найближчих тижнів

    СБУ виявила в Миколаєві в підвалі гаража місцевих жителів арсенал вогнепальної зброї та боєприпасів.

    Про це повідомляє прес-служба СБУ.

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    Правоохоронці знайшли в гаражі гранатомет РПГ-18, автомат Калашникова з двома магазинами, кулемет Томпсона з трьома магазинами, пістолет ТТ з трьома магазинами, 33 гранати РГ-47, Ф-1 та РГД-5, 1,5 кг пластиду, 8 запалів до вибухових речовин, 3 вибухових пакети, майже 12 тис. набоїв різного калібру.

    Власниками гаражу виявилися два брати, один з яких - колишній правоохоронець, інший був активістом забороненої в Україні Комуністичної партії. На сьогодні обидва перебувають у Росії.

    За даними спецслужби, арсенал призначався для диверсій і дестабілізації ситуації в регіоні в найближчі тижні.

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    В гаражі у миколаївського комуніста силовики знайшли потужний арсенал зброї
    В гаражі у миколаївського комуніста силовики знайшли потужний арсенал зброї
    В гаражі у миколаївського комуніста силовики знайшли потужний арсенал зброї
    В гаражі у миколаївського комуніста силовики знайшли потужний арсенал зброї
    В гаражі у миколаївського комуніста силовики знайшли потужний арсенал зброї
    В гаражі у миколаївського комуніста силовики знайшли потужний арсенал зброї
    В гаражі у миколаївського комуніста силовики знайшли потужний арсенал зброї
    В гаражі у миколаївського комуніста силовики знайшли потужний арсенал зброї
    В гаражі у миколаївського комуніста силовики знайшли потужний арсенал зброї

     

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