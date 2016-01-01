У «Главкомі» прес-конференція: «Бідність – основна загроза безпеці громадян України в 2017 році»

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Експерти висловлять прогнози щодо ситуації у 2017 році

Сьогодні, 20 грудня, об 11:00 в інформаційному агентстві «Главком» у рамках проекту «Підсумки року» відбудеться прес-конференція на тему «Бідність – основна загроза безпеці громадян України в 2017 році»

Запрошені гості:

Олег Зарубінський, голова Українського інституту дослідження екстремізму, професор політології;

Валерій Геєць, директор Інституту економіки та прогнозування Національної академії наук України, академік Національної академії наук України;

Богдан Петренко, заступник голови Українського інституту дослідження екстремізму;

Руслан Старовойтенко, експерт Українського інституту дослідження екстремізму.

Експерти окреслять негативні тенденції та економічні фактори, які в 2016 році сприяли збільшенню загроз безпеці громадян, та висловлять прогнози щодо ситуації у 2017 році.

Трансляцію прес-конференції можна подивитись тут: