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    У «Главкомі» прес-конференція: «Бідність – основна загроза безпеці громадян України в 2017 році»

    • 20 Грудня, 10:58
    • Розсилка
    <p>Фото з відкритих джерел</p>

    Фото з відкритих джерел

    Експерти висловлять прогнози щодо ситуації у 2017 році

    Сьогодні, 20 грудня, об 11:00 в інформаційному агентстві «Главком» у рамках проекту «Підсумки року» відбудеться прес-конференція на тему «Бідність – основна загроза безпеці громадян України в 2017 році»

    Запрошені гості:

    • Олег Зарубінський, голова Українського інституту дослідження екстремізму, професор політології;
    • Валерій Геєць, директор Інституту економіки та прогнозування Національної академії наук України, академік Національної академії наук України;
    • Богдан Петренко, заступник голови Українського інституту дослідження екстремізму;
    • Руслан Старовойтенко, експерт Українського інституту дослідження екстремізму.

    Експерти окреслять негативні тенденції та економічні фактори, які в 2016 році сприяли збільшенню загроз безпеці громадян, та висловлять прогнози щодо ситуації у 2017 році.

    Трансляцію прес-конференції можна подивитись тут:

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