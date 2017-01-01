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    У «Главкомі» прес-конференція: «Чому Захід не продає зброю Україні? Проблеми та шляхи вирішення»

    • Сьогодні, 11:58
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    Експерти розкажуть, якої саме зброї і в якій кількості потребує Україна

    Сьогодні, 14 лютого, о 12:00 в інформаційному агентстві «Главком» відбудеться прес-конференція на тему «Чому Захід не продає зброю Україні? Проблеми та шляхи вирішення»

    Запрошені гості:

    • Сергій Згурець, директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, редактор журналу «Експорт зброї та оборонний комплекс України»;
    • Валерій Рябих, директор з розвитку компанії Defense Express;
    • Антон Міхненко, редактор англомовного журналу Ukrainian Defense Review.

    Учасники прес-конференції проаналізують ситуацію, чому Україні не продають зброю, хто зацікавлений у такій ситуації, якої саме зброї і в якій кількості потребує Україна, яким чином можна виправити ситуацію.

    Трансляцію прес-конференції дивіться тут:

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