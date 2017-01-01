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    В «Главкомі» прес-конференція: «Депутати-перебіжчики. В Росії почався розкол еліт?»

    • Сьогодні, 12:28
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    Денис Вороненков і Марія Максакова
    Денис Вороненков і Марія Максакова

    Учасники прес-конференції проаналізують, які сигнали та наслідки для російської еліти виникають у зв’язку з екс-депутатами- перебіжчиками

    Сьогодні, 17 лютого, о 12:30 в інформаційному агентстві «Главком» відбудеться прес-конференція на тему: «Депутати-перебіжчики. В Росії почався розкол еліт?» 

    Запрошені гості:

    Фьодор Клімєнко, головний редактор видання «Русский монитор», 

    Ольга Курносова, російський опозиційний політик, політична емігрантка, співорганізатор в РФ Маршів незгодних.

    Учасники прес-конференції проаналізують, які сигнали та наслідки для російської еліти виникають у зв’язку з екс-депутатами- перебіжчиками Дєніса Воронєнкова (КПРФ) та Марії Максакової (Єдіная Росія), чому відбувається ліплення ворога з депутатів-перебіжчиків, як сприйняла російська опозиція вчинок депутатів-перебіжчиків. 

    Трансляцію прес-конференції можна побачити тут:

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