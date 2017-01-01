В «Главкомі» прес-конференція: «Депутати-перебіжчики. В Росії почався розкол еліт?»
- Сьогодні, 12:28
-
Розсилка
Учасники прес-конференції проаналізують, які сигнали та наслідки для російської еліти виникають у зв’язку з екс-депутатами- перебіжчиками
Сьогодні, 17 лютого, о 12:30 в інформаційному агентстві «Главком» відбудеться прес-конференція на тему: «Депутати-перебіжчики. В Росії почався розкол еліт?»
Запрошені гості:
Фьодор Клімєнко, головний редактор видання «Русский монитор»,
Ольга Курносова, російський опозиційний політик, політична емігрантка, співорганізатор в РФ Маршів незгодних.
Учасники прес-конференції проаналізують, які сигнали та наслідки для російської еліти виникають у зв’язку з екс-депутатами- перебіжчиками Дєніса Воронєнкова (КПРФ) та Марії Максакової (Єдіная Росія), чому відбувається ліплення ворога з депутатів-перебіжчиків, як сприйняла російська опозиція вчинок депутатів-перебіжчиків.
Трансляцію прес-конференції можна побачити тут: