У «Главкомі» прес-конференція: «ФБ-дебати, інформаційні вкиди та нові комунікативні тренди»

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Психолог проаналізує ситуацію з останніми ФБ-дебатами

Сьогодні, 27 січня, об 11:00 в інформаційному агентстві «Главком» відбудеться прес-конференція на тему: «ФБ-дебати, інформаційні вкиди та нові нав’язані комунікативні тренди»

Запрошені гості:

Олег Покальчук, соціальний психолог, який аналізуватиме сучасну ситуацію з останніми ФБ-дебатами, інформаційними вкидами та новими трендами, зокрема закон про мову, еміграція; навіщо відбувається нав’язування, маніпуляція та викривлення інформації, легкість втягування в процес суспільства та ЗМІ; які наслідки та загрози у зв’язку цим можуть виникати.

Трансляцію прес-конференції можна подивитись тут:



