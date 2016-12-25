В «Главкомі» прес-конференція: «Наркозлочини в Україні: з чим насправді борються правоохоронці?»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Учасники прес-конференції: Юрій Бєлоусов, Олексій Загребельний, Костянтин Тарасенко

Сьогодні, 7 лютого, об 11:30 в інформаційному агентстві «Главком» відбудеться прес-конференція на тему: «Наркозлочини в Україні: з чим насправді борються правоохоронці?»

Запрошені гості:

Юрій Бєлоусов, голова правління ГО «Експертний центр з прав людини»;

Олексій Загребельний, представник Сумської регіональної команди з протидії порушенням прав вразливих груп;

Костянтин Тарасенко, заступник начальника управління із забезпечення прав людини НПУ.

Учасники прес-конференції проаналізують реальну ситуацію з наркозлочинами, а також про унікальний механізм розслідування порушень прав вразливих спільнот з боку поліції говоритимуть правозахисники та правоохоронці; чому попри заявлені реформи, поліція в Україні майже не бореться з наркомафією, проте охоче переслідує наркозалежних.

Так, 74% виявлених у 2016 році наркозлочинів стосуються виробництва, зберігання та перевезення наркотиків без мети збуту.

Водночас злочини, пов'язані зі збутом наркотичних речовин, становлять лише 8%.

Чому наркозалежні, як і секс-працівниці, залишаються «зручною» категорією, за рахунок якої правоохоронці звітують про «високі показники» своєї діяльності, але чи впливає такий підхід на наркобізнес?

Під час прес-конференції буде представлено дослідження.

Трансляцію прес-конференції можна подивитись тут: