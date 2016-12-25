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    В «Главкомі» прес-конференція: «Наркозлочини в Україні: з чим насправді борються правоохоронці?»

    • Сьогодні, 11:28
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    Учасники прес-конференції: Юрій Бєлоусов, Олексій Загребельний, Костянтин Тарасенко

    Сьогодні, 7 лютого, об 11:30 в інформаційному агентстві «Главком» відбудеться прес-конференція на тему: «Наркозлочини в Україні: з чим насправді борються правоохоронці?» 

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    Запрошені гості: 

    Юрій Бєлоусов, голова правління ГО «Експертний центр з прав людини»; 

    Олексій Загребельний, представник Сумської регіональної команди з протидії порушенням прав вразливих груп; 

    Костянтин Тарасенко, заступник начальника управління із забезпечення прав людини НПУ.

    Учасники прес-конференції проаналізують реальну ситуацію з наркозлочинами, а також про унікальний механізм розслідування порушень прав вразливих спільнот з боку поліції говоритимуть правозахисники та правоохоронці; чому попри заявлені реформи, поліція в Україні майже не бореться з наркомафією, проте охоче переслідує наркозалежних.

    Так, 74% виявлених у 2016 році наркозлочинів стосуються виробництва, зберігання та перевезення наркотиків без мети збуту.

    Водночас злочини, пов'язані зі збутом наркотичних речовин, становлять лише 8%.

    Чому наркозалежні, як і секс-працівниці, залишаються «зручною» категорією, за рахунок якої правоохоронці звітують про «високі показники» своєї діяльності, але чи впливає такий підхід на наркобізнес?

    Під час прес-конференції буде представлено дослідження. 

    Трансляцію прес-конференції можна подивитись тут:

     

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