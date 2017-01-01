У «Главкомі» прес-конференція: «Порушення гарантій адвокатської діяльності. Системні переслідування адвокатів»

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Учасники прес-конференції розкажуть про те, що останнім часом правоохоронні органи взялися за системне переслідування адвокатів

Сьогодні, 17 лютого, о 10:30 в інформаційному агентстві «Главком» відбудеться прес-конференція на тему «Порушення гарантій адвокатської діяльності. Системні переслідування адвокатів».

Запрошені гості:

Моргун Дмитро, адвокат;

Андрій Мамалига, адвокат;

Олег Веремієнко, адвокат, а також представники органів адвокатського самоврядування (вільний мікрофон).

Учасники прес-конференції розкажуть про те, що останнім часом правоохоронні органи взялися за системне переслідування адвокатів. Справи мають вочевидь політичний підтекст. Адвокатська спільнота вважає, що порушуються право на захист простих громадян, гарантії адвокатської діяльності, право на справедливий суд.

Прес-конференція присвячена фактам переслідування адвокатів Андрія Мамалиги, Олега Веремієнка.

Трансляцію прес-конференції дивіться тут: