  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    В «Главкомі» прес-конференція: «Україна та Казахстан: «Крим - все ж таки Росія?»

    • Сьогодні, 11:58
    • Розсилка

    Експерти проаналізують питання двосторонніх відносин України та Казахстану, зокрема, в контексті відносин Назарбаєва та Путіна

    Сьогодні, 2 березня, о 12:00 в інформаційному агентстві «Главком» відбудеться прес-конференція на тему: «Україна та Казахстан: «Крим - все ж таки Росія?»

    Читайте також

    Запрошені гості:

    • Наталія Садикова, редактор інформаційного порталу «Басє»,
    • Айдос Садиков, співголова соціал-ліберальної партії «Жусан».

    Учасники прес-конференції аналізуватимуть питання двосторонніх відносин України та Казахстану; чим зумовлений нещодавній візит Путіна до Казахстану; відносини Росії та Казахстану; Путін, Назарбаєв та українське питання; чи можуть погляди Казахстану змінитися на збройну окупацію території України; що повинна зробити Україна, аби перетягнути Назарбаєва на свою сторону, вивести з-під впливу Путіна.

    Трансляцію прес-конференції можна подивитись тут: 

    Читайте також
    Казахстан
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ