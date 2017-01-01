В «Главкомі» прес-конференція: «Україна та Казахстан: «Крим - все ж таки Росія?»
- Сьогодні, 11:58
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Експерти проаналізують питання двосторонніх відносин України та Казахстану, зокрема, в контексті відносин Назарбаєва та Путіна
Сьогодні, 2 березня, о 12:00 в інформаційному агентстві «Главком» відбудеться прес-конференція на тему: «Україна та Казахстан: «Крим - все ж таки Росія?»
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Запрошені гості:
- Наталія Садикова, редактор інформаційного порталу «Басє»,
- Айдос Садиков, співголова соціал-ліберальної партії «Жусан».
Учасники прес-конференції аналізуватимуть питання двосторонніх відносин України та Казахстану; чим зумовлений нещодавній візит Путіна до Казахстану; відносини Росії та Казахстану; Путін, Назарбаєв та українське питання; чи можуть погляди Казахстану змінитися на збройну окупацію території України; що повинна зробити Україна, аби перетягнути Назарбаєва на свою сторону, вивести з-під впливу Путіна.
Трансляцію прес-конференції можна подивитись тут: