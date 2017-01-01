В горах Італії внаслідок лавини загинув лижник

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Лавина

Загалом потужна лавина накрила п’ятьох лижників

Одна людина загинула в результаті сходу потужної снігової лавини в горах на півночі Італії в провінції Кунео поблизу кордону з Францією, повідомляють італійські ЗМІ.

Велика маса снігу зійшла з гір біля містечка Бергемолетто, де знаходиться гірськолижна траса для досвідчених спортсменів. Лавина накрила відразу п'ятьох лижників, однак чотирьом з них незабаром вдалося самостійно звільниться зі снігового полону.

Саме вони і почали пошуки п'ятого члена групи - 41-річного Альберто Таллоне і незабаром виявили його тіло. Судячи з усього, чоловік загинув одразу від отриманих травм, несумісних з життям. Незабаром на місце події прибули на вертольоті лікарі, а також рятувальники.

Місцевість поблизу Бергемолетто давно відома як лавинонебезпечна. У березні 1755 року лавина поховала там під багатометровим шаром снігу близько 30 осіб, 22 з яких загинули. Саме тоді трьох жінок вдалося витягти живими з-під снігових завалів через 37 днів після сходу лавини.

Як повідомляв «Главком», у січні в гірському масиві Гран-Сассо в центральній Італії в результаті сходу сніжної лавини загинули 29 чоловік, що знаходилися в готелі Rigopiano поблизу містечка Фаріндола.

На початку більше п'ятдесяти осіб загинуло в Афганістані і Пакистані в результаті сходження лавин.