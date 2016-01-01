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    У госпіталь Харкова доправили шістьох поранених бійців з району Світлодарської дуги

    • 19 Грудня, 17:09
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    Загалом протягом минулої доби до госпіталю Харкова надійшло 27 осіб

    У Військово-медичний клінічний центр Північного регіону у Харкові впродовж минулої доби доправили шістьох поранених українських військовослужбовців з району Світлодарської дуги.

    Про це розповів начальник регіонального медіацентру Міністерства оборони України Дмитро Горбунов, повідомляє «МедіаПорт».

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    «Конкретно з району Світлодарської дуги привезли шістьох: четверо з пораненнями (вогнепальними і осколковими), двоє з травмами, отриманими під час бою. Першу допомогу їм надали в одному з мобільних госпіталів у районі Світлодарської дуги, потім на автотранспорті доправили в госпіталь Харкова», – повідомив він.

    Взагалі ж, минулої доби до госпіталю Харкова надійшло 27 осіб.

    «Наразі у лікарні перебуває 180 учасників АТО. З них близько 30 із бойовими пораненнями і травмами, решта військових – з іншими захворюваннями, в тому числі сезонними, ГРВІ», – додав він.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Збройні сили України відбили атаку бойовиків на Світлодарській дузі.

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