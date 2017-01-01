В ГПУ поскаржились на погану співпрацю з Росією в рамках Інтерполу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Після того, як представник Росії став один з керівників Інтерполу, питання про співпрацю стають більше делікатними, зазначили в ГПУ

Заступник генерального прокурора Євген Єнін заявляє, що в рамках Інтерполу є надзвичайно низький рівень взаємодії з боку Росії.

Про це він заявив в ефірі Радіо Свобода.

«Питання, чи готова Росія як член Інтерполу співпрацювати з Україною в рамках цієї організації. На даний час, ми бачимо надзвичайно низький рівень взаємодії з боку Російської Федерації, особливо після того, як представник Росії став один з керівників Інтерполу, питання про співпрацю стають більше делікатними», – сказав Єнін.

«Тим не менш, ми не втрачаємо надії, ми працюємо двосторонніх механізмів», – додав представник ГПУ.