В ГПУ пояснили, кого перевірять на причетність до вбивства «беркутівців» на Майдані
- Сьогодні, 05:35
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Під час розслідування перевіряється різна інформація щодо можливої причетності тих чи інших осіб щодо вчинення тих чи інших протиправних дій, зазначив ГорбатюкСлідство щодо причетності до вбивства «беркутівців» на Майдані у лютому 2014 року ведеться стосовно певних осіб, а не організацій.
Про це розповів начальник головного слідчого управління ГПУ Сергій Горбатюк в ефірі одного з телеканалів, – повідомляє «112Україна».
«Під час розслідування перевіряється різна інформація щодо можливої причетності тих чи інших осіб щодо вчинення тих чи інших протиправних дій, чи, зокрема, вбивств. В ході розслідування не ведеться слідство щодо певних організацій, а розслідування ведеться щодо тих чи інших осіб, які могли належати до тих чи інших організацій. В першу чергу встановлюються обставини злочину, щоб з’ясувати, чи це була крайня необхідність, чи це була провокація, чи це було вбивство, що не пов’язано з обороною. Проводяться слідчі дії і витребовується інформація, якщо говорити про дані ухвали, про телефонні з’єднання. Слідство перевіряє всі обставини для встановлення істини у справі», – сказав Горбатюк.
Він ствердно відповів на питання, чи проходять зазначені особи, стосовно яких ведеться слідство, як свідки.