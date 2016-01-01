В ГПУ пояснили, кого перевірять на причетність до вбивства «беркутівців» на Майдані

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Під час розслідування перевіряється різна інформація щодо можливої причетності тих чи інших осіб щодо вчинення тих чи інших протиправних дій, зазначив Горбатюк

Слідство щодо причетності до вбивства «беркутівців» на Майдані у лютому 2014 року ведеться стосовно певних осіб, а не організацій.

Про це розповів начальник головного слідчого управління ГПУ Сергій Горбатюк в ефірі одного з телеканалів, – повідомляє «112Україна».

«Під час розслідування перевіряється різна інформація щодо можливої причетності тих чи інших осіб щодо вчинення тих чи інших протиправних дій, чи, зокрема, вбивств. В ході розслідування не ведеться слідство щодо певних організацій, а розслідування ведеться щодо тих чи інших осіб, які могли належати до тих чи інших організацій. В першу чергу встановлюються обставини злочину, щоб з’ясувати, чи це була крайня необхідність, чи це була провокація, чи це було вбивство, що не пов’язано з обороною. Проводяться слідчі дії і витребовується інформація, якщо говорити про дані ухвали, про телефонні з’єднання. Слідство перевіряє всі обставини для встановлення істини у справі», – сказав Горбатюк.

Він ствердно відповів на питання, чи проходять зазначені особи, стосовно яких ведеться слідство, як свідки.