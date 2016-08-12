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    В ГПУ пояснили, як інцидент у Лук’янівському СІЗО вплине на справу «торнадівців»

    • Сьогодні, 05:24
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    Прогнозувати, коли суд ухвалить той чи інший вирок у цій справі, наразі неможливо, зазначили в ГПУ

    Інцидент за участі бійців розформованої спецроти «Торнадо» у Лук’янівському СІЗО, під час якого екс-боєць «Торнадо» Максим Глєбов із позивним «Ахілес» за однією із версій сам відрізав собі частину вуха, не вплине на судовий процес у справі «торнадівців».

    Про це в коментарі Громадському розказав прокурор ГПУ Руслан Кравченко.

    «На судовий процес дана подія не вплине ніяк, тому що Глєбов вже перебуває на засіданнях і стан його здоров’я задовільний», – сказав прокурор.

    Він також додав, що прогнозувати, коли суд ухвалить той чи інший вирок у цій справі, наразі неможливо.

    «Відверто скажу, що прогнозувати щось у цій справі неможливо, тому що сторона захисту та обвинуваченні постійно зривають судові засідання», – сказав Кравченко.

    Нагадаємо, у Києві сталися сутички між ув'язненими та охороною в Лук’янівському СІЗО. Один з ув’язнених отримав тілесні ушкодження, зазначили у поліції.

    Підсудний, колишній співробітник міліцейського спецпідрозділу «Торнадо» Максим Глєбов, який 11 січня ввечері спробував відрізати собі вухо, прооперований в одній зі столичних лікарень.


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