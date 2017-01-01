В «групі реформаторів» Бальцеровича–Міклоша розповіли, чим займались цілий рік в Україні

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Лєшек Бальцерович та Іван Міклош

Павло Кухта запевняє, що деякі з рекомендацій групи реформ були враховані під час підготовки презентованої урядом програми дій до 2020 року

Після свого створення Стратегічна група радників з підтримки реформ майже півроку розробляла план, який в вересні було передано прем’єру, президенту та Верховній Раді і публічно презентовано у жовтні.

Серед іншого він передбачав масштабну приватизацію, скорочення частки державних видатків в економіці та зняття мораторію на продаж землі. Сумлінне виконання урядом цих опрацювань, за переконанням їхніх авторів, мало забезпечити зростання ВВП до 5-6%.

Заступник співголови у Стратегічній групі радників з підтримки реформ Павло Кухта запевняє, що деякі з цих рекомендацій групи були враховані під час підготовки презентованої урядом програми дій до 2020 року.

«Здебільшого ми перебуваємо в Кабінеті міністрів та контактуємо безпосередньо з певними міністрами, – каже член групи Павло Кухта. – Уряд із групою не збирається – ми не є політичними лідерами країни, а тільки допомагаємо уряду досягти результатів. Такі люди, як Бальцерович та Міклош, розуміють, як відбуваються реформи, на чому треба сфокусувати увагу, на що витратити ресурси. Саме спілкування з Міклошем, здається, є корисним для прем’єра, бо він може використати досвід, який уже здобули інші країни».

Кухта згадує приклад рекомендацій групи, які було реалізовано урядом: «Наприклад, скасування регулювання цін на харчові продукти, яке дуже шкодило розвитку харчової промисловості. Це було політично дуже токсичне питання, але ми з Міністерством економіки переконали уряд скасувати це регулювання. І якщо восени ціни на харчові продукти зростали відповідно до загального зростання цін менше, ніж у 2016 році, зараз вони взагалі почали падати, тож нічого страшного не сталося».

Рік тому 18 квітня в Україні було створено Стратегічну групу радників з підтримки реформ. На чолі нового органа стали архітектор польської «шокової терапії», колишній міністр фінансів та керівник Нацбанку Польщі Лєшек Бальцерович та колишній віце-прем’єр та екс-міністр фінансів Словаччини Іван Міклош.

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