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    В Харкові на дівчину з даху впала снігова брила

    • Вчора, 22:46
    • Розсилка
    Місце трагедії
    Місце трагедії

    Наразі дівчину госпіталізовано

    Сьогодні в Харкові на вулиці Артема на 26-річну дівчину із даху чотирьох поверхового будинку впала снігова брила. Про це повідомили у обласному відділу Нацполіції.

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    «Полісмени одразу кинулися допомагати дівчині та почали надавати домедичну допомогу. На місце викликали медиків. Дівчину шпиталізували до лікарні. Місце події патрульні огородили стрічкою», - йдеться у повідомленні.

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    Як відомо, вчора у  центрі Львові з даху Преображенської церкви впала крижана брила, убивши на смерть жінку. Трагедія сталася в декількох сотнях метрів від площі Ринок.

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