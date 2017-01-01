В Харкові на дівчину з даху впала снігова брила

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Місце трагедії

Наразі дівчину госпіталізовано

Сьогодні в Харкові на вулиці Артема на 26-річну дівчину із даху чотирьох поверхового будинку впала снігова брила. Про це повідомили у обласному відділу Нацполіції.

«Полісмени одразу кинулися допомагати дівчині та почали надавати домедичну допомогу. На місце викликали медиків. Дівчину шпиталізували до лікарні. Місце події патрульні огородили стрічкою», - йдеться у повідомленні.

Як відомо, вчора у центрі Львові з даху Преображенської церкви впала крижана брила, убивши на смерть жінку. Трагедія сталася в декількох сотнях метрів від площі Ринок.