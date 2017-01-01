В Харкові невідомий кинув гранату в аптеку

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З місця події вилучені металеві уламки, запобіжний важіль та інші речові докази.

Сьогодні близько 4:00 невідомий кинув гранату в аптеку в Харкові, інформує прес-служба Нацполіції області.

Від дій зловмисника ніхто не постраждав. Інформація про подію, що сталася на проспекті Ювілейному, надійшла до Московського відділу поліції сьогодні о 04:00.

За вказаною адресою виїжджала слідчо-оперативна група та вибухотехнічна служба. Попередньо встановлено, що невідомий кинув в приміщення аптеки гранату. З місця події вилучені металеві уламки, запобіжний важіль та інші речові докази.

Зараз вживаються заходи для встановлення особи, яка скоїла злочин.

Вирішується питання про внесення факту події до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Перевірка триває.