В херсонському аеропорту затримали турецького злочинця

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Прикордонники затримали іноземця, який перебуває у міжнародному розшуку за скоєння вбивства на території Туреччини

В аеропорту Херсона прикордонники виявили іноземця, який перебуває у розшуку Інтерполу.

Про це розповів помічник начальника прикордонного загону Іван Шевцов.

«Учора в пункт пропуску для авіаційного сполучення «Херсон» з метою вибуття з території України прибув 40-річний громадянин Туреччини. Під час проходження прикордонного контролю військовослужбовці відділу «Херсон» встановили, що іноземець на 242 доби перевищив термін перебування на території України, чим порушив чинне законодавство», – зазначив Шевцов.

У подальшому, під час перевірки за базою даних Інтерполу, прикордонники встановили, що іноземець перебуває у міжнародному розшуку за скоєння вбивства на території Туреччини.

Злочинця встановленим порядком прикордонники передали представникам Національної поліції.

Джерело: УНН