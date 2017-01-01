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    В херсонському аеропорту затримали турецького злочинця

    • Сьогодні, 02:22
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    Прикордонники затримали іноземця, який перебуває у міжнародному розшуку за скоєння вбивства на території Туреччини

    В аеропорту Херсона прикордонники виявили іноземця, який перебуває у розшуку Інтерполу.

    Про це розповів помічник начальника прикордонного загону Іван Шевцов.

    «Учора в пункт пропуску для авіаційного сполучення «Херсон» з метою вибуття з території України прибув 40-річний громадянин Туреччини. Під час проходження прикордонного контролю військовослужбовці відділу «Херсон» встановили, що іноземець на 242 доби перевищив термін перебування на території України, чим порушив чинне законодавство», – зазначив Шевцов.

    У подальшому, під час перевірки за базою даних Інтерполу, прикордонники встановили, що іноземець перебуває у міжнародному розшуку за скоєння вбивства на території Туреччини.

    Злочинця встановленим порядком прикордонники передали представникам Національної поліції.

    Джерело: УНН

    Туреччина прикордонники кримінал Херсон
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