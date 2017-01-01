В Індії автобус із паломниками впав у річку: щонайменше 21 загиблий



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Автобус зірвався і впав у річку поблизу міста Дхарасу

Щонайменше 21 паломник загинув та ще 7 зазнали поранень під час аварії автобуса в Індії.

Про це повідомляє Times of India.

Зазначається, що автобус зірвався і впав у річку поблизу міста Дхарасу, провінція Уттаркаши.

Автобус повертався із міста Ґанґотрі і прямував у Чініалізавр.

В результаті 22 особи загинули, ще 7 травмовані.

Керівник поліції штату повідомив, що всі постраждалі госпіталізовані.

«Темрява заважає рятувальній операції, так як команда не може спуститися по схилу», — повідомив він.

Один з посадовців повідомив, що рівень води в річці штучно знизили.