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    В Індії автобус із паломниками впав у річку: щонайменше 21 загиблий

    • Сьогодні, 21:54
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    Автобус зірвався і впав у річку поблизу міста Дхарасу

    Щонайменше 21 паломник загинув та ще 7 зазнали поранень під час аварії автобуса в Індії.

    Про це повідомляє Times of India.

    Зазначається, що автобус зірвався і впав у річку поблизу міста Дхарасу, провінція Уттаркаши.

    Автобус повертався із міста Ґанґотрі і прямував у Чініалізавр.

    В результаті 22 особи загинули, ще 7 травмовані.

    Керівник поліції штату повідомив, що всі постраждалі госпіталізовані.

    «Темрява заважає рятувальній операції, так як команда не може спуститися по схилу», — повідомив він.

    Один з посадовців повідомив, що рівень води в річці штучно знизили.

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