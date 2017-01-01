В Індії автобус із паломниками впав у річку: щонайменше 21 загиблий
- Сьогодні, 21:54
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Автобус зірвався і впав у річку поблизу міста Дхарасу
Щонайменше 21 паломник загинув та ще 7 зазнали поранень під час аварії автобуса в Індії.
Про це повідомляє Times of India.
Зазначається, що автобус зірвався і впав у річку поблизу міста Дхарасу, провінція Уттаркаши.
Автобус повертався із міста Ґанґотрі і прямував у Чініалізавр.
В результаті 22 особи загинули, ще 7 травмовані.
Керівник поліції штату повідомив, що всі постраждалі госпіталізовані.
«Темрява заважає рятувальній операції, так як команда не може спуститися по схилу», — повідомив він.
Один з посадовців повідомив, що рівень води в річці штучно знизили.