В Індії підліток прокинувся в труні по дорозі на власні похорони
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Підліток був інфікований невідомим вірусом і був офіційно визнаний мертвим
Індійський підліток, якого визнали мертвим після перенесеної лихоманки, прокинувся в труні по дорозі на власні похорони.
Минулого місяця на Кумара Маревада напав бродячий собака, в результаті чого підліток був інфікований невідомим вірусом. Інфекція вразила легені і викликала найсильнішу лихоманку. Коли стан підлітка різко погіршився, лікарі підключили його до апарату штучної вентиляції легень, пише discover24.ru.
Пізніше сім'ї Кумара повідомили, що інфекція почала поширюватися по всьому тілу, а молода людина знаходиться в критичному стані і живий тільки завдяки апарату ШВЛ. Після цього родичі пацієнта прийняли рішення відключити його від системи життєзабезпечення і відвезти додому.
Після відключення апарату Кумар був визнаний мертвим, але через день, по дорозі на церемонію кремації підліток раптово відкрив очі і почав важко дихати.