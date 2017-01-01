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    В Індії підліток прокинувся в труні по дорозі на власні похорони

    • Сьогодні, 11:38
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    Церемонія кремації
    Церемонія кремації

    Підліток був інфікований невідомим вірусом і був офіційно визнаний мертвим

    Індійський підліток, якого визнали мертвим після перенесеної лихоманки, прокинувся в труні по дорозі на власні похорони.

    Минулого місяця на Кумара Маревада напав бродячий собака, в результаті чого підліток був інфікований невідомим вірусом. Інфекція вразила легені і викликала найсильнішу лихоманку. Коли стан підлітка різко погіршився, лікарі підключили його до апарату штучної вентиляції легень, пише discover24.ru

    Пізніше сім'ї Кумара повідомили, що інфекція почала поширюватися по всьому тілу, а молода людина знаходиться в критичному стані і живий тільки завдяки апарату ШВЛ. Після цього родичі пацієнта прийняли рішення відключити його від системи життєзабезпечення і відвезти додому.

    Після відключення апарату Кумар був визнаний мертвим, але через день, по дорозі на церемонію кремації підліток раптово відкрив очі і почав важко дихати.

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