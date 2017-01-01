В Індії тривають масові безлади і сутички з поліцією

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Протести почалися минулого тижня після невдалих виборів

В індійському Кашмірі тривають масові безлади і зіткнення з поліцією після опублікованих у соцмережах відео, де поліцейські використовують людину як живий щит, повідомляє Reuters.

Відео цього епізоду широко поширилося соціальними мережами, нагадуючи про порушення прав людини з боку індійських сил безпеки, оскільки вони намагаються стримати сепаратистський заколот, якому повинно виповнитися 28 років.

Протести почалися минулого тижня після невдалих виборів, у яких щонайменше восьмеро осіб було вбито.

Як повідомлялося, довибори до парламенту в індійському штаті Джамму і Кашмір закінчилися масовими заворушеннями і загибеллю восьми осіб. Кашмірські сепаратисти оголосили, що зірвуть вибори, організувавши масові заворушення. У підсумку 70 дільниць були закриті достроково через напади натовпу, в голосуванні взяли участь всього сім відсотків виборців. Поліція намагалася розігнати протестувальників, ті закидали правоохоронців камінням. У відповідь вони застосували сльозогінний газ, а потім відкрили вогонь на ураження.

Штат Джамму і Кашмір межує з Пакистаном та вважається одним з найбільш неспокійних в Індії: через кордон туди регулярно проникають бойовики-ісламісти, які влаштовують теракти. Крім того, на всю територію регіону претендує невизнана держава «Азад Кашмір», яка де-факто входить до складу Пакистану.