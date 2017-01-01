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    В Індії в ущелину впав автобус: 44 жертви

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    ДТП в Індії
    ДТП в Індії

    Автобус з'їхав з гірської дороги і впав у глибоку ущелину в штаті Хімачал-Прадеш у Північній Індії

    Унаслідок аварії автобуса, який впав у глибоку ущелину в Північній Індії, загинуло 44 людини.

    Про це повідомляє AP із посиланням на високопоставленого урядовця.

    «44 людини загинуло після того, як автобус з'їхав з гірської дороги і впав у глибоку ущелину в штаті Хімачал-Прадеш у Північній Індії», – йдеться у повідомленні.

    За словами представника місцевої влади, тільки двоє людей вижили після аварії.

    Автобус впав у 200-метрову глибоку ущелину на річці Тонс.

    Причина аварії поки що невідома.

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