В Індії в ущелину впав автобус: 44 жертви

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ДТП в Індії

Автобус з'їхав з гірської дороги і впав у глибоку ущелину в штаті Хімачал-Прадеш у Північній Індії

Унаслідок аварії автобуса, який впав у глибоку ущелину в Північній Індії, загинуло 44 людини.

Про це повідомляє AP із посиланням на високопоставленого урядовця.

«44 людини загинуло після того, як автобус з'їхав з гірської дороги і впав у глибоку ущелину в штаті Хімачал-Прадеш у Північній Індії», – йдеться у повідомленні.

За словами представника місцевої влади, тільки двоє людей вижили після аварії.

Автобус впав у 200-метрову глибоку ущелину на річці Тонс.

Причина аварії поки що невідома.