В Індії в ущелину впав автобус: 44 жертви
- Сьогодні, 14:45
-
Розсилка
ДТП в Індії
Автобус з'їхав з гірської дороги і впав у глибоку ущелину в штаті Хімачал-Прадеш у Північній Індії
Унаслідок аварії автобуса, який впав у глибоку ущелину в Північній Індії, загинуло 44 людини.
Про це повідомляє AP із посиланням на високопоставленого урядовця.
«44 людини загинуло після того, як автобус з'їхав з гірської дороги і впав у глибоку ущелину в штаті Хімачал-Прадеш у Північній Індії», – йдеться у повідомленні.
За словами представника місцевої влади, тільки двоє людей вижили після аварії.
Автобус впав у 200-метрову глибоку ущелину на річці Тонс.
Причина аварії поки що невідома.