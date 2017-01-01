В Індії внаслідок обвалення будівлі на весіллі загинули понад 20 людей
- Сьогодні, 07:00
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Обвалення будівлі на весіллі в Індії
За попередньою версією поліції, причиною обвалення послужила пилова буря
В індійському штаті Раджастхан під час весільних гулянь загинули 23 людини і 28 постраждали через обвалення стіни.
Про це повідомляє Times of India.
За попередньою версією поліції, причиною обвалення послужила пилова буря, в результаті обвалення десятки людей опинилися під завалами.
Серед загиблих чотири дитини. Проводиться рятувальна операція.
Поранені доставлені в лікарню, стан потерпілих не уточнюється.
Як повідомлялося, в КНР в Синьцзян-Уйгурському автономному районі стався землетрус магнітудою 5,5, в результаті якого загинули чотири людини.