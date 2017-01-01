В «Інтера» з’явився новий власник

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Телеканал «Інтер»

Кіпріот Васула Константиноу замінив у структурі власності Світлану Плужникову

Власниками істотної участі телеканалу «Інтер» є Валерій Хорошковський (опосередковано володіє 45% через компанію K. H. Investments), Дмитро Фірташ (36% через компанію Group DF Holdings Limited) і громадянин Кіпру Васула Константиноу (10% через Sky Ventures Limited). Про це свідчить оновлена структура власності каналу.

Ще 9% телеканалу володіє Сергій Льовочкін (через компанію Oskaro investments limited), не будучи таким чином власником істотної участі.

Бенефіціарним власником «Інтера», як і раніше, зазначено Фірташа.

Як пише «Телекритика», кіпріот Васула Константиноу замінив у структурі власності Світлану Плужникову. Вона володіла телеканалом через компанію Pegasus Entertainment Limited, зареєстровану на Британських Віргінських островах, якій належала компанія «Пегас телебачення». Тепер же цими компаніями через компанії Sky Ventures Limited і One Solutions Corp. володіє Константиноу.

Нагадаємо, раніше експерти зазначали, що загроза екстрадиції українського олігарха Дмитра Фірташа з Австрії до США уможливлює зміну структури власності «Інтера».