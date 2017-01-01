В Іраку кабани вбили трьох бойовиків ІДІЛ
- Сьогодні, 14:42
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У сутичці з представниками дикої природи бойовики втратили трьох своїх бійців
У південній частині іракської провінції Кіркук троє бойовиків «Ісламської держави» загинули внаслідок нападу диких кабанів, повідомляє видання Iraqi News із посиланням на місцеві джерела.
Тварини завдавали значної шкоди сільгоспугіддям у регіоні Аль-Рашад, що на 53 кілометри на південь від міста Кікрука. У результаті ісламісти, які контролюють ці території, спробували вирішити проблему з дикими тваринами, однак у сутичці з представниками дикої природи втратили трьох своїх бійців.
Подробиці інциденту наразі невідомі. Варто додати, що «Ісламська держава» захопила Кіркук ще в 2014 році.
Тепер Кіркук має досить сумну славу як місце, де ісламісти регулярно страчують цивільних осіб за звинуваченнями у співпраці з силами безпеки Іраку.