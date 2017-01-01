В іракському Мосулі прогримів потужний вибух: понад 100 загиблих

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Бої в Мосулі

З-під завалів будівель дістали щонайменше 108 тіл, серед яких є жінки і діти

В іракському місті Мосул, західну частину якого контролюють загони терористичного угруповання «Ісламська держава», прогримів потужний вибух, внаслідок якого було зруйновано кілька будівель.

Як заявив генерал іракської армії Мохаммед аль-Джабурі у четвер, 23 березня, з-під завалів будівель дістали щонайменше 108 тіл, повідомляє інформагенція dpa. За словами генерала, серед загиблих є жінки та діти, вибух пролунав ввечері в середу, 22 березня.

Водночас один із активістів з псевдонімом Mosul Eye повідомив про щонайменше 130 загиблих, а курдський телеканал Rudaw наводить цифру в 230 жертв вибуху. Причина вибуху поки невідома. За даними Mosul Eye, під час авіаудару по позиціях терористичного угруповання ІД бомба влучила у вантажівку з вибухівкою, після чого було чути потужний подвійний вибух.

Нагадаємо, за даними ООН, в західній частині Мосула, яку контролюють джихадисти ІД, й досі перебувають до 400 тисяч цивільних. Цивільні здебільшого бояться тікати через снайперів ІД. Однак з початку наступу іракської армії на західний Мосул близько 157 тисяч людей спромоглися дістатися транзитного центру. ООН застерегла, що в таборах для біженців може не вистачити місця для всіх втікачів. В ООН оцінили, що іракська армія звільнила вже 40 відсотків західної частини Мосула.

Іракські війська розпочали операцію зі звільнення західної частини Мосула від бойовиків ІД 19 лютого. 24 лютого вони увійшли до перших житлових кварталів західного Мосула, а 26 лютого - захопили один з районів міста. Місто розділене річкою Тигр на фактично дві рівні частини. Східна частина Мосула була повністю звільнена від ісламістів у січні 2017 року.

Джерело: DW